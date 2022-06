Nathalie Koah: Après son séjour à Dubaï, l’ex de Samuel Eto’o s’offre un sac d’un million de… (image)

Nathalie Koah ne rate jamais l’occasion de faire parler d’elle sur la toile. Très active sur les réseaux sociaux, L’influenceuse et entrepreneuse Camerounaise vient de montrer à ses fans son nouveau sac qu’elle s’est offert à près d’un million de Francs CFA.

Il y a quelques jours, l’ex-hôtesse de l’air camerounaise et ancienne maîtresse du footballeur Samuel Eto’o s’est rendue aux Emirats Arabes-Unis. C’est à travers une série d’images postées sur ses réseaux sociaux que l’écrivaine a informé ses fans. Entre coupes de champagne et boutiques de luxe, Nathalie en a mis plein la vue à ses abonnés malgré les critiques de certains de ses détracteurs.

Après un court séjour à Dubaï, l’auteure du livre Revenge vient de mettre le cap sur la France, et elle n’a pas manqué de l’annoncer à ses abonnés. En effet, sur les nouvelles images postées sur son compte Instagram où elle draine plus de 2 millions d’abonnés, l’influenceuse camerounaise s’est affichée en train de boire un pot dans un bar de luxe à Paris.

Sur la table qui se trouvait juste devant elle, la jeune maman a mis en valeur son nouveau sac et sa mule fabriqués par Fendy, la marque de la chanteuse Rihanna. Très vite, les fans curieux ont cherché à avoir une idée du prix de cette sacoche. Selon les recherches, ce sac à main Made In Fendy s’élève à 1.470 € soit plus de 955.500 Francs CFA sur le site web officiel de la marque.

Il n’en fallait pas plus pour susciter une grosse polémique sur la toile. Pendant que certains internautes jetaient des fleurs à l’influenceuse pour son joli sac, d’autres par contre n’ont pas manqué de faire allusion à son séjour à Dubaï, la suspectant ainsi d’appartenir au réseau de prostitution Porta Porty qui a récemment fait la une des médias. Des critiques face auxquelles l’influenceuse et entrepreneuse n’a pas encore réagi.