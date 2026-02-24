Natasha St-Pier : le trophée de Danse avec les stars exposé dans ses toilettes

Natasha St-Pier , victorieuse avec Anthony Colette de la treizième saison de Danse avec les stars en 2024, expose désormais son trophée de l’émission dans une pièce inattendue : les toilettes de son domicile. Le danseur Anthony Colette a partagé une image de cette mise en scène sur son compte Instagram le 24 février 2026, révélant que la coupe trône sur une étagère au fond de la salle de bains.

Natasha St-Pier, victorieuse avec Anthony Colette de la treizième saison de Danse avec les stars en 2024, expose désormais son trophée de l’émission dans une pièce inattendue : les toilettes de son domicile. Le danseur Anthony Colette a partagé une image de cette mise en scène sur son compte Instagram le 24 février 2026, révélant que la coupe trône sur une étagère au fond de la salle de bains.

La photo publiée en story par Anthony Colette montre le trophée posé au-dessus des sanitaires, une disposition qui surprend par son originalité et tranche avec les présentations plus traditionnelles des récompenses artistiques, habituellement disposées sur une cheminée ou une étagère de séjour. Anthony, qui a quitté Danse avec les stars plusieurs années auparavant avant de participer à l’émission Les Traîtres sur M6, a commenté la découverte en écrivant qu’il s’était rendu « aux toilettes, chez une amie qui s’appelle Natasha » et qu’il avait été « surpris par sa décoration originale ».

La publication a attiré l’attention des internautes et des médias, confirmant la présence du trophée dans une pièce du quotidien de la chanteuse canadienne plutôt que dans un espace d’honneur traditionnel.

Le clash avec Inès Reg

La victoire de Natasha St-Pier et Anthony Colette à Danse avec les stars ne s’est pas déroulée sans tensions. Au cours de la treizième saison, un incident opposant le duo à l’humoriste Inès Reg a animé les coulisses et les plateaux. Lors d’un entraînement, Natasha St-Pier aurait lancé à Inès Reg l’insulte « écoute moi bien petite sal*pe », déclenchant un quiproquo suivi d’une dispute verbale entre les artistes et leurs partenaires de danse.

De cet échange houleux est née une main courante déposée contre Inès Reg, après des allégations selon lesquelles Natasha St-Pier aurait reçu des « menaces de mort ». En droit français, le dépôt d’une main courante consiste à consigner un fait auprès des services de police sans déclencher automatiquement une enquête judiciaire formelle ; il s’agit d’un enregistrement permettant d’attester d’un événement.

Par la suite, Inès Reg a continué à évoquer la chanteuse dans le cadre de ses spectacles et prises de parole publiques, selon les publications citées. Des informations rapportent toutefois que la situation entre les deux femmes aurait évolué avec le temps et que la tension initiale s’est apaisée.

