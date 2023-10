Naples: Victor Osimhen révèle son adversaire le plus coriace

-Publicité-

Malgré sa jeune carrière, Victor Osimhen a déjà eu à se mesurer aux plus grands défenseurs de la planète. Et l’un d’eux l’a particulièrement marqué: l’Argentin de Tottenham, Cristian Romero.

Victor Osimhen continue d’écrire les pages de sa carrière du côté de Naples. Annoncé un peu partout en Europe au dernier mercato estival, l’attaquant nigérian a finalement décidé de poursuivre son aventure avec les champions d’Italie.

Dans une interview relayée par Pazzidifanta, l’avant-centre des Super Eagles a révélé l’adversaire le plus difficile contre lequel il a joué jusqu’à présent dans sa carrière. A 24 ans, le natif de Lagos a déjà été confronté à certains des meilleurs défenseurs du monde, comme Virgil van Dijk de Liverpool ou Antonio Rudiger du Real Madrid.

Mais aucun d’eux ne l’a marqué autant que l’Argentin Cristian Romero. Pour le buteur napolitain, le défenseur de Tottenham reste son adversaire le plus coriace sur le terrain. Le goleador du Napoli a également évoqué ses duels avec Chris Smalling de l’AS Roma. « Romero est l’adversaire le plus difficile que j’ai eu à affronter. La première fois que j’ai joué contre lui, j’ai eu plusieurs fois le ballon en profondeur et il était toujours derrière moi. J’ai aussi eu beaucoup de duels avec Smalling », a déclaré Osimhen.

Cristian Romero a longtemps évolué à l’Atalanta BC en Serie A avant de rejoindre les Spurs de Tottenham. L’Argentin, qui a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Albicéleste de Lionel Messi, a été nommé meilleur défenseur du championnat italien lors de la saison 2020/2021.