Naples: les ambitions du nouvel entraineur Rudi Garcia

Officialisé comme nouvel entraîneur de Naples, la semaine dernière, Rudi Garcia a été présenté à la presse ce lundi. L’occasion permet au technicien français de dévoiler ses ambitions à la tête du champion d’Italie en titre.

« Aurelio De Laurentiis a le plaisir d’annoncer que Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur de Naples. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance », à écrit le club italien jeudi dernier pour annoncer le nom de son nouvel entraîneur. Rudi Garcia prend donc la suite de Luciano Spalletti qui a quitté les Partenopei après leur avoir offert le Scudetto et permis de disputer les quarts de finale de la Ligue des champions.

Présenté à la presse ce lundi, Rudi Garcia a dévoilé ses ambitions à la tête du Napoli. Et le technicien français ne craint pas la tâche qui l’attend. “Je n’ai peur de rien, à part des problèmes de santé comme tout le monde (…) Ce qui m’intéresse, c’est le groupe de joueurs : gagner le championnat doit leur donner beaucoup de confiance, mais quand on commence la nouvelle saison, il faut repartir de zéro», a tout d’abord confié le tacticien de 59 ans, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Rudi Garcia est ensuite revenu sur son effectif et aussi sur le recrutement qu’il espère ambitieux de la part de son nouveau président. «Il y aura beaucoup de travail à faire, mais j’ai vu une équipe, pas seulement des individualités, qui joue bien et surtout qui défend bien. L’effectif est large, il y a aussi le banc pour résoudre les matchs et c’est important, mais ce qui m’a rassuré, c’est que le président est ambitieux et cela veut dire qu’il va me donner une équipe compétitive. Ainsi, nous pourrons continuer à faire plaisir aux supporters et à jouer comme j’aime le faire, en attaque : laissez-moi le temps de travailler et quand nous nous mettrons en route, nous commencerons fort», a-t-il ajouté.

Articles similaires