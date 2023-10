Naples: Kalidou Koulibaly prend la défense de Rudi Garcia

L’attaquant de Naples, Victor Osimhen, a réagi au possible départ de Rudi Garcia, critiqué pour le bilan peu reluisant des Napolitains cette saison. Et le buteur nigérian a apporté son soutien au technicien français.

Rudi Garcia, l’entraîneur français, fait face à une période difficile depuis sa nomination à la tête de l’équipe de Naples. Ses performances en tant que coach laissent à désirer, ce qui pousse les dirigeants du club italien à envisager sérieusement de le remplacer. Cette situation a suscité un débat parmi les joueurs et les supporters de l’équipe.

Cependant, certains joueurs, comme Kalidou Koulibaly, défenseur emblématique de Naples, expriment leur soutien à Garcia et appellent à lui donner plus de temps pour montrer sa valeur. Koulibaly, qui a une relation privilégiée avec l’entraîneur français, déclare que Garcia est un grand coach qui a juste besoin d’une période d’adaptation, tout comme d’autres entraîneurs avant lui. Il souligne également que les joueurs continuent de travailler dur et restent derrière leur entraîneur malgré les résultats mitigés.

- Publicité-

« Garcia est un grand entraîneur et il a besoin d’un temps d’adaptation, comme c’est arrivé à d’autres entraîneurs dans le passé. Les joueurs sont avec lui, j’ai parlé à 2-3 d’entre eux et ils me l’ont confirmé. Ils doivent continuer à travailler comme d’habitude et tout ira bien. J’espère pour lui que le club aura la patience de le laisser travailler tranquillement“, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport Mediaset.

Kalidou Koulibaly mentionne également Antonio Conte, un autre grand coach dont le nom circule comme potentiel remplaçant de Garcia. Ayant déjà travaillé avec Conte par le passé, Koulibaly lui porte une grande estime. Cependant, il insiste sur le fait qu’un changement constant d’entraîneurs ne résoudra pas tous les problèmes de l’équipe et appelle à la patience envers Garcia.

“(Antonio Conte) C’est un grand entraîneur, je le connais bien, il m’a toujours sollicité dans les équipes qu’il a entraînées. J’ai beaucoup d’estime pour lui et il le sait, tout comme j’ai beaucoup d’estime pour Garcia. Changer d’entraîneur très souvent n’est pas la solution, j’espère qu’ils donneront encore du temps à Garcia », a-t-il ajouté.

- Publicité-

Il est intéressant de noter que le futur de Rudi Garcia reste incertain, et les dirigeants de Naples devront prendre une décision éclairée quant à l’avenir de l’équipe. Entre le soutien des joueurs envers Garcia et les rumeurs persistantes autour de l’arrivée possible d’Antonio Conte, l’avenir de l’équipe demeure un sujet de discussion passionnant pour les passionnés de football.