Naples : Di Lorenzo bientôt opéré du pied

Le club napolitain a confirmé mercredi que son capitaine, Giovanni Di Lorenzo, va prochainement être opéré du pied gauche. La décision, prise en commun accord entre le joueur et la direction technique, s’inscrit dans le contexte de sa convalescence suite à une blessure au genou.

Di Lorenzo a été touché samedi lors de la rencontre entre Naples et la Fiorentina, à la suite d’un choc avec Giovanni Fabbian. Les examens ont révélé une entorse du genou gauche de degré deux, soit une lésion partielle d’un ligament sans rupture complète. Selon la presse locale, ce type de traumatisme nécessite habituellement entre quatre et six semaines d’arrêt avant un retour sur les pelouses.

Initialement, le staff médical envisagait un protocole conservateur pour traiter la blessure au genou. Mais face à l’allongement prévisible de l’indisponibilité du capitaine, le club a réévalué sa stratégie et accepté la réalisation d’une intervention orthopédique programmée sur le pied.

Opération planifiée durant la période de récupération

Ce geste chirurgical vise à corriger une pathologie du pied gauche déjà présente auparavant, qui nécessitait une prise en charge. En profitant de la période d’arrêt liée au genou, la direction et le joueur ont convenu que c’était le moment opportun pour traiter définitivement ce problème. Le calendrier précis de retour à la compétition sera actualisé en fonction de l’évolution post-opératoire et du rythme de la rééducation.

Le Napoli mise sur une guérison complète, espérant récupérer son défenseur et capitaine sans séquelles pour la suite de la saison. Les équipes médicales du club suivront de près la convalescence afin d’ajuster les phases de réathlétisation et de reprise progressive.