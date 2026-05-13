Nagui quitte la présentation de La Bande originale après 12 ans

Après douze années d’antenne à la tête de l’émission La Bande originale sur France Inter, Nagui annonce son départ, signe d’un changement majeur pour la station radio publique. L’animateur emblématique, présent sur la tranche de la mi-journée depuis 2014, met ainsi un terme à son engagement sur ce programme devenu un rendez-vous incontournable du paysage radiophonique français. Ce départ soulève déjà de nombreuses interrogations quant à l’avenir de l’émission et de sa ligne éditoriale.

Selon les révélations du journal Le Parisien, Nagui quittera son poste à la fin de la saison en cours. Cette décision, prise dans une certaine discrétion, intervient après plus d’une décennie au cours de laquelle il a contribué à faire de La Bande originale une émission phare de France Inter. Depuis sa prise de fonction, l’animateur a su imposer un style singulier mêlant culture, humour et échanges dynamiques, rassemblant un public fidèle autour de discussions éclectiques entre invités et chroniqueurs.

L’annonce officielle a été faite par un communiqué de France Inter, saluant le parcours exceptionnel de Nagui à la tête de cette quotidienne, qui s’est imposée comme leader sur sa tranche horaire. La station évoque par ailleurs la continuation des négociations avec l’équipe actuelle, notamment avec la coanimatrice Leïla Kaddour-Boudadi, pour envisager l’avenir du programme.

Une émission devenue incontournable sur France Inter

Depuis 2014, Nagui a investi La Bande originale d’une identité forte. L’émission, diffusée chaque jour de 11h00 à 12h30, est devenue un véritable rendez-vous de la scène culturelle française et internationale. Elle réunit autour de la table des artistes, écrivains, humoristes, acteurs, chanteurs, mais aussi des personnalités du monde médiatique et politique, dans une ambiance à la fois conviviale et stimulante.

Au fil des saisons, La Bande originale a su évoluer en intégrant différentes voix et styles. L’arrivée de Leïla Kaddour-Boudadi à la coanimation a renforcé cette dynamique, apportant un équilibre entre échanges sérieux et moments plus légers et spontanés. Les chroniqueurs, essentiels à l’âme de l’émission, ont également contribué à construire un espace où la culture se décline sous plusieurs formes, tout en offrant une qualité de débat et d’interactions unique sur la station.

Cette formule a permis à La Bande originale de s’imposer comme l’une des émissions les plus suivies de France Inter, à la fois pour son format original que pour la notoriété de son animateur. La voix de Nagui, familière à des millions d’auditeurs, a rythmé chaque journée, faisant de cette tranche horaire un incontournable pour les amateurs de culture et d’actualité artistique.

Un départ qui surprend

La nouvelle du départ de Nagui a surpris plus d’un observateur dans le paysage radiophonique. Même si l’animateur reste très présent sur d’autres médias, notamment à la télévision avec des émissions telles que N’oubliez pas les paroles ! et Taratata, ainsi que dans la production via sa société Air Productions, la fin de son engagement à la radio marque une étape symbolique.

France Inter a annoncé par communiqué : « Après 12 années à la tête de La Bande Originale, Nagui nous a fait part de son souhait d’arrêter cette émission. Nous saluons l’incroyable succès qu’a remporté la BO tout au long de ces années, leader incontesté sur sa tranche. Nous nous réjouissons d’écrire la suite avec lui et nous allons rapidement reprendre les discussions avec Leïla et toute l’équipe de la BO pour la suite. »

Ce départ intervient alors que l’émission occupe une place centrale dans la programmation de la station, et que l’animateur avait su garder une ligne éditoriale cohérente et reconnue. L’avenir immédiat de l’émission reste ainsi entouré de questions, et la station s’attelle désormais à définir la stratégie à adopter pour maintenir l’attractivité de ce rendez-vous culturel.