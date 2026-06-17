Dix ans après avoir cédé sa société H2O au groupe Banijay, l’animateur et producteur Cyril Hanouna a retrouvé, depuis le 1er janvier 2026, le contrôle total de sa firme de production. Devenu une figure incontournable du divertissement télévisuel en France, Hanouna renoue ainsi avec une aventure entrepreneuriale qu’il avait déléguée à un groupe international depuis 2016. Selon Puremédias, il est désormais l’unique propriétaire de H2O, marquant une étape importante dans sa carrière professionnelle et dans la gestion de ses contenus télévisés.

Dans un communiqué empreint de respect et de reconnaissance, Cyril Hanouna a indiqué que ce retour à la tête de sa société se fait « dans la plus belle des ambiances, avec énormément de respect et d’amitié ». Il a salué cette collaboration passée avec Banijay comme « une aventure humaine et professionnelle exceptionnelle, faite de confiance, de liberté et de fous rires ». Cette déclaration souligne l’importance des relations qui ont accompagné la cession puis la reprise de H2O, tout en mettant en lumière l’attachement qu’il conserve pour son projet initial.

Cette opération intervient alors que le paysage audiovisuel français continue d’évoluer, avec des producteurs et animateurs souvent à la tête de leurs propres entreprises, pouvant ainsi mieux contrôler leur image, leurs projets et leur avenir professionnel. La reprise totale de H2O par Hanouna illustre cette tendance, permettant au producteur-animateur d’affirmer davantage sa place dans le secteur du divertissement français.

Alexia Laroche-Joubert revient sur les relations avec Cyril Hanouna et ses anciens partenaires

Le mardi 16 juin 2026, Alexia Laroche-Joubert, productrice reconnue et figure majeure du milieu télévisuel, était l’invitée de l’émission Culture Médias sur Europe 1. Elle y a évoqué le parcours de Cyril Hanouna, notamment à travers son retour à la tête de H2O et ses relations avec le groupe Banijay. Selon elle, la décision de Hanouna de quitter Banijay était claire : « Il voulait partir et on ne fait pas boire un âne qui ne veut pas boire ». Ce commentaire illustre la volonté de l’animateur-producteur de se recentrer sur ses projets personnels après une décennie de collaboration avec le géant du divertissement audiovisuel.

Alexia Laroche-Joubert a également rappelé la complicité professionnelle entre Hanouna et Banijay, précisant : « On a vécu une très belle aventure ensemble. Je fais partie des gens qui l’ont amené dans le groupe et j’ai été très heureuse avec lui. À un moment, il avait envie d’autre chose. Il reste toujours actionnaire du groupe. » Ces propos soulignent à la fois la richesse de cette collaboration et le maintien d’un lien financier malgré la séparation opérationnelle.

La productrice n’a pas éludé les tensions passées, notamment en matière de gestion et de relations avec certains animateurs. Elle s’est exprimée de manière franche sur l’attitude parfois très critique de Cyril Hanouna envers les programmes, avec des propos forts : « Il n’était pas critique, on se faisait défoncer la gueule ». Toutefois, elle note qu’aujourd’hui, « l’ambiance est un peu plus calme » et confie : « Il s’avère que c’est plus simple pour moi que d’avoir Denis Brogniart ou Nagui au téléphone qui hurlent en disant d’essayer de maîtriser le garçon sur l’autre chaîne. » Ce témoignage révèle les difficultés rencontrées au quotidien dans la gestion des relations entre producteurs et animateurs dans un contexte concurrentiel.

Alexia Laroche-Joubert souligne enfin l’aspect entrepreneurial de sa collaboration avec Hanouna, qualifiant cette coopération d’« extrêmement enrichissante pour l’un et pour l’autre ». Elle met ainsi en avant un partenariat marqué par des ambitions communes et une complémentarité professionnelle appréciée.

Les encouragements d’Alexia Laroche-Joubert à l’égard de Cyril Hanouna et l’importance des équipes d’H2O

Depuis l’annonce de la reprise de H2O par Cyril Hanouna, Alexia Laroche-Joubert continue de témoigner son soutien à l’animateur et à ses équipes. Dès novembre 2025, elle avait formulé ses vœux pour la suite de leurs aventures : « À Cyril et toutes ses équipes, je souhaite le meilleur pour la suite de leurs aventures. » Cette déclaration réaffirme un respect professionnel intact malgré la nouvelle configuration du groupe.

Par ailleurs, elle a salué le travail et le professionnalisme des collaborateurs d’H2O, évoquant en particulier Lionel Stan, le directeur général de la société, comme un acteur clé : « Le professionnalisme des équipes d’H2O dont Lionel Stan, directeur général, qui a permis à H2O d’être un acteur majeur du divertissement. » Grâce à leurs efforts conjoints, H2O s’est imposée comme une entreprise de premier plan dans la production de contenus destinés au grand public sur les chaînes françaises.