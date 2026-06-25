Nagui claque la porte : Maïtena Biraben pour le remplacer après 12 ans de bons et loyaux services

Après douze années au micro de France Inter, Nagui annonce son départ de la présentation de l’émission La Bande originale, diffusée en fin de matinée. Ce changement majeur intervient alors que la station publique prépare sa grille de rentrée pour la saison prochaine. L’émission, devenue un rendez-vous emblématique mêlant interviews, culture et divertissement, laisse un vide et pousse la direction à envisager un successeur capable de maintenir ce rendez-vous phare. Maïtena Biraben, ancienne animatrice du Grand Journal sur Canal+, est pressentie pour reprendre cette tranche stratégique, selon plusieurs sources proches de la station.

Depuis plusieurs semaines, France Inter travaille à réorganiser sa grille des programmes en vue de la rentrée. Nommée à la tête de la station en mars dernier, Céline Pigalle affine ses choix éditoriaux pour répondre aux attentes d’un public adepte d’une offre riche et renouvelée. Certaines décisions, telles que le maintien du duo Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel à la matinale, sont d’ores et déjà confirmées, mais plusieurs créneaux restent à pourvoir, à commencer par la tranche de fin de matinée qu’occupait jusqu’ici Nagui.

Cette plage horaire, entre 11 heures et 12h30, accueillait La Bande originale, qui s’est imposée comme une émission incontournable de la station. Par son format hybride rassemblant interviews approfondies, débats culturels et éléments de divertissement, elle a fidélisé une audience régulière et qualitative. Après plus d’une décennie, Nagui, déjà très présent sur le paysage audiovisuel français, a choisi de céder la place. Bien que son départ de cette émission soit acté, il ne disparaîtra pas complètement de France Inter puisqu’un nouveau projet, moins régulier, est envisagé pour lui.

Les enjeux de la succession de Nagui sur France Inter

En interne, différentes pistes sont à l’étude pour assurer la relève de cette tranche importante. Le nom de Maïtena Biraben revient avec insistance dans le paysage médiatique. Ancienne animatrice très reconnue notamment pour son passage au Grand Journal sur Canal+, elle possède une expérience notable dans la présentation d’émissions mêlant actualité, culture et société, un profil qui correspond aux attentes de la station.

Maïtena Biraben se distingue par son style direct et son aisance à la fois à la télévision et à la radio, dans des formats exigeants autant pour la gestion des débats que pour la conduite des interviews. Cette polyvalence est perçue comme un atout susceptible de renouveler l’offre éditoriale de France Inter tout en conservant l’identité de la tranche de fin de matinée, devenue un temps fort de la station. Son éventuel arrivée reflète la volonté de la direction de conjuguer tradition et innovation dans cette période de transition.

La question du remplacement de Nagui s’inscrit donc dans le cadre plus large des choix stratégiques de la station de service public, soucieuse de pérenniser l’attrait de ses émissions tout en adaptant sa programmation aux évolutions du paysage médiatique. Les annonces officielles restent attendues dans les prochaines semaines alors que les équipes finalisent la grille de rentrée.