Nagui annonce son départ de La Bande originale sans aucun plan pour la suite

Le 13 mai 2026 marque une étape majeure dans le paysage médiatique français avec l’annonce officielle du départ de Nagui, animateur emblématique de La Bande originale sur France Inter. Après douze années passées à présenter l’émission, il a décidé de mettre un terme à cette aventure. Ce choix qui intervient alors que l’émission connaît un succès remarquable suscite de nombreuses interrogations quant à l’avenir du journaliste et de l’émission radio. Nagui quitte ainsi son fauteuil de présentateur à la fin de cette saison, sans plan précis pour l’instant, tout en entretenant de bonnes relations avec la station publique.

Depuis plus d’une décennie, La Bande originale bénéficie d’une audience fidèle et d’une grande popularité, grâce au style et à l’énergie de Nagui. L’animateur confie avoir longtemps réfléchi avant de prendre cette décision, évoquant notamment un questionnement sur son envie de continuer. « Ça fait plus de dix ans que je présente l’émission. Les cases que je voulais cocher, je les ai cochées », a-t-il déclaré à la presse. Il a aussi précisé qu’il s’agissait d’un choix mûri, sans aucune rancune ni conflit avec la direction de France Inter, au contraire d’une envie personnelle de se renouveler.

Ce départ n’est pas un caprice ou un désaccord. Nagui a exprimé qu’il s’agissait avant tout d’un choix dicté par l’envie de s’arrêter « quand on est au top », soulignant l’importance de quitter le projet à un moment où il continue de plaire à son public. Il a expliqué que la décision avait été prise dans un esprit positif, avec des échanges chaleureux et empreints d’émotion entre lui et la direction lors de cette annonce. L’animateur a ainsi conclu cette première phase de sa carrière radiophonique de façon consensuelle et professionnelle.

La porte reste entrouverte du côté de France Inter

Du côté de France Inter, la réaction officielle saluée est empreinte de respect et de reconnaissance. La direction a exprimé sa gratitude envers Nagui pour le succès durant toutes ces années et pour avoir porté La Bande originale au sommet de sa tranche horaire. Elle a annoncé que le départ de l’animateur marquait la fin d’un chapitre couronné de succès, tout en affirmant son souhait de maintenir un lien avec lui à l’avenir.

Pour l’heure, Nagui a confirmé qu’il n’a « aucun plan sur aucune radio », témoignant d’une certaine prudence quant à ses projets futurs et laissant la porte ouverte à de potentielles collaborations avec France Inter. La station, quant à elle, affirme être prête à envisager de nouveaux partenariats, soulignant que cette séparation est loin d’être définitive dans son esprit.

En parallèle, la direction de France Inter a indiqué qu’elle allait rapidement engager des discussions avec l’équipe de La Bande originale, notamment avec la productrice Leïla Kaddour-Boudadi, afin d’organiser la continuité du programme. Ces échanges viseront à assurer la transition et préserver la place centrale qu’occupe l’émission dans la grille de la radio publique. Le maintien de la qualité du programme demeure une priorité pour France Inter qui entend capitaliser sur ce succès pour la suite.