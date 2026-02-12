Nâdiya révèle qu’Enrique Iglesias a voulu la rencontrer

Nâdiya , figure emblématique de la pop et du R&B français des années 2000, revient sur son parcours et se confie sur l’un des temps forts de sa carrière : son duo avec Enrique Iglesias . Véritable icône pour une génération, elle a signé des tubes qui ont marqué les charts et revient en 2025 avec un nouveau projet, rappelant l’ampleur de son succès, notamment avec le titre collaboratif « Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter) » qui a dominé le classement des singles français pendant onze semaines consécutives.

Nâdiya, figure emblématique de la pop et du R&B français des années 2000, revient sur son parcours et se confie sur l’un des temps forts de sa carrière : son duo avec Enrique Iglesias. Véritable icône pour une génération, elle a signé des tubes qui ont marqué les charts et revient en 2025 avec un nouveau projet, rappelant l’ampleur de son succès, notamment avec le titre collaboratif « Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter) » qui a dominé le classement des singles français pendant onze semaines consécutives.

Ancienne championne d’athlétisme et originaire de Tours, Nâdiya a quitté sa ville vers l’âge de vingt ans pour se consacrer à la musique. Le grand public l’a remarquée dès 1996 sur l’émission Graine de star, présentée par Laurent Boyer. Après un premier EP en 2001, c’est véritablement au début des années 2000 que sa carrière prend son envol.

En 2004, son album 16/9 la propulse : il contient plusieurs titres devenus emblématiques, comme « Et c’est parti… » et « Parle-moi ». Elle enchaîne ensuite albums et concerts, s’installant durablement dans le paysage du R&B français avant de marquer une pause. Son retour en 2025 s’opère avec les extraits « DJ » et « Libère-toi du rythme », issus du projet V.H.S (Voyage Hyper Sonique).

Publicité

Nâdiya se confie sur sa rencontre avec Enrique Iglesias

Dans l’émission Replay de Melty, Nâdiya revient sur la genèse de son duo avec Enrique Iglesias, qu’elle décrit comme une rencontre professionnelle et humaine « naturelle ». Elle insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un montage imposé par des maisons de disques : selon elle, « c’est vraiment lui qui a eu envie de me rencontrer ».

La chanteuse raconte qu’Enrique l’a contactée l’année précédant l’enregistrement, mais que le projet n’a pu se concrétiser immédiatement en raison d’une tournée. Elle lui avait alors expliqué qu’il serait nécessaire d’être pleinement disponible pour mener le duo à bien. Respectant cet engagement, Enrique l’a rejointe à Paris à la date convenue.

Lors de ces retrouvailles, Nâdiya relate qu’ils ont partagé des moments conviviaux avant d’entrer en studio : « On a beaucoup déconné », dit-elle, précisant que l’enregistrement s’est déroulé de façon spontanée et efficace. De cette collaboration est né le titre « Tired of Being Sorry (Laisse le destin l’emporter) », sorti en 2008 et resté onze semaines consécutives à la première place du classement des singles français.