Myriam Abel prête à passer sur le billard pour retoucher sa poitrine après une importante perte de poids

Myriam Abel , ancienne candidate de La Nouvelle Star, évoque sans détour la transformation de son corps après une importante perte de poids et admet qu’une chirurgie de la poitrine pourrait désormais l’intéresser. Dans un entretien accordé à Sam Zirah, la chanteuse a confirmé entretenir régulièrement son visage par des injections mais a répété qu’elle n’a jamais eu recours au bistouri facial, tout en expliquant que la diminution de sa poitrine change sa relation à son image.

Interrogée sur d’éventuelles interventions, elle a catégoriquement nié toute blépharoplastie ou retouche chirurgicale du nez. “Le nez ? Naturel, jure-t-elle. Les paupières ? Jamais touchées.” En revanche, Myriam Abel reconnaît un usage régulier de la médecine esthétique : “Tous les six mois, je fais des injections de Botox”, a-t-elle précisé, visant à atténuer les signes du vieillissement sans recourir à la chirurgie.

Le sujet qui a occupé la majeure partie de l’entretien reste sa perte de poids, qu’elle décrit comme spectaculaire et responsable de la diminution de son bonnet. “J’ai perdu beaucoup de poids… J’ai une toute petite poitrine. Et moi, à l’époque, j’avais une poitrine magnifique,” a-t-elle confié, se remémorant une période où elle estimait ne pas avoir besoin de soutien‑gorge. Face à cette évolution physique, la chanteuse a laissé entendre qu’une seule opération chirurgicale pourrait changer la donne : la remise en place ou l’augmentation de sa poitrine.

Botox, refus du bistouri facial et réponses aux critiques

Sur son visage, Myriam Abel se dit fidèle à une pratique esthétique non chirurgicale depuis près de vingt ans. Elle dissocie clairement la médecine esthétique de la chirurgie : injections régulières de Botox pour lisser le front et jouer sur les volumes, sans recourir au scalpel. Concernant l’acide hyaluronique, et à la suggestion d’un redressement du nez par comblement, elle a opposé un refus catégorique : “Non, jamais de la vie.”

Elle décrit ses injections comme étant “full face”, évoquant front, pommettes et autres zones travaillées. Myriam Abel a par ailleurs mis au défi l’animateur de deviner, sur son plateau et maquillage à l’appui, les zones ciblées par ces injections, montrant ainsi qu’elle assume ses choix esthétiques et revendique une communication transparente sur le sujet.

Les réactions hostiles sur les réseaux sociaux — publications l’accusant de s’être “déformée” ou soulignant “les ravages de la chirurgie esthétique” — ne semblent pas l’ébranler. Elle explique ce détachement par une carrière qui a débuté très tôt : elle chante depuis l’âge de 12 ans et dit avoir développé une résistance à la critique. Toutefois, elle précise qu’elle corrigerait une information erronée si elle lui était présentée directement.

Sur l’apparition des premières rides, Myriam Abel admet qu’une nouvelle séance d’injections sera nécessaire prochainement, tout en relativisant l’impact du temps et de la gravité sur la peau. Elle a profité de son passage chez Sam Zirah pour illustrer sa franchise sur ces questions en se prêtant à ce jeu d’identification des zones traitées.