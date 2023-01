Myriam Abel méconnaissable: la chanteuse perd 20 kilos en 4 mois

La chanteuse Myriam Abel a perdu 20 kilos en 4 mois. Le constat a été fait lors d’une apparition remarquée sur Instagram le mercredi 25 janvier 2023.

Myriam Abel est méconnaissable! La chanteuse a partagé trois nouvelles photos d’elle qui dévoilent sa transformation physique et l’affiche toujours plus amincie. Selon pure people, ses plus récentes apparitions ont beaucoup interpellé en raison des changements visibles opérés grâce à une perte de poids évidente et le recours à des injections.

« Tu es magnifique« , « Trop belle« , « Bombe« , ont commenté certains internautes, séduis par son visage marqué par des lèvres très pulpeuses et une peau lisse et sans défaut.

Des injections payées par son mari Roland Baron

Or, du haut de ses 40 ans, Myriam Abel a toujours été victime de violent lynchage et accusée d’avoir été « défigurée » par la chirurgie esthétique. La jeune femme avait été obligée de s’expliquer sur son apparence lors d’une interview avec Jordan De Luxe en 2021 en avouant avoir eu régulièrement recours à des injections payées par son mari Roland Baron.

« Ce sont des injections pour effacer les cernes. Les lèvres, je les ai faites très légèrement. Je n’avais pas de lèvres du tout. Les injections à l’acide hyaluronique c’est ma passion. J’adore !« , avait t-elle assumé.

Mieux, en septembre 2022, dans l’émission Chez Jordan, la maman de Charlie (née en 2013) et Jamie (née en 2014) avait confié sa volonté de refaire sa poitrine en raison de sa grosse perte de poids obtenue grâce à un rééquilibrage alimentaire.

« J’ai perdu 20 kilos en quatre mois. Ce n’est pas dangereux parce que je ne me prive de rien. Ce n’est pas un régime, je ne suis pas frustrée« , assurait celle qui pèse aujourd’hui 51 kilos.