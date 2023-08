Municipales 2023 en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo en meeting ce jeudi

Ce jeudi 31 août 2023, Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, participera au meeting de clôture de son fils Michel Gbagbo, qui est candidat aux élections municipales à Yopougon.

Le meeting de clôture de Michel Gbagbo, candidat du même parti, sera marqué par la présence de son père, Laurent Gbagbo. Le directeur de campagne du candidat a fait cette annonce à Yopougon ce mercredi 30 août 2023, préfigurant un événement politique important.

Elle se produit à la fin de la ligne droite, où chaque candidat met tout en œuvre pour obtenir l’approbation des électeurs de la commune la plus importante du district d’Abidjan, qui est au cœur de l’attention. De plus, Laurent Gbagbo doit soutenir son fils face à des rivaux importants, tels que Dia Houphouët du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale, qui représentent le parti au pouvoir, le RHDP.

Notons que dans cette ville de plus de 1,5 million d’habitants, l’ancien président ivoirien tiendra son deuxième rassemblement majeur depuis son retour à Abidjan en 2021.