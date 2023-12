Mulukuku DJ: la triste histoire que cache son morceau « mort-né »

- Publicité-

Alors qu’il exprimait son soutien aux Éléphants en prélude à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), l’artiste ivoirien Mulukuku DJ a dévoilé la triste histoire que cache son morceau « mort-né ».

Dans cette effervescence liée à l’approche imminente de la compétition de football majeure, CAN 2023, le chanteur-animateur Mulukuku DJ a partagé une anecdote triste liée à l’une de ses compositions. Malheureusement, cette chanson n’a jamais vu le jour.

Les faits reontent en 2008, lorsque la CAN se déroulait au Ghana. Dans l’excitation générale, Mulukuku Dj et quelques amis ont écrit un texte et réalisé un clip, sous la direction de Totorino lui-même. Cependant, cette chanson n’a jamais été publiée, et voici pourquoi :

« Nous avions notre projet d’éléphant, avec moi, Shaoleen et d’autres. Le vieux (David Tayorault) nous a produits, et nous avons validé le son en studio ainsi que le clip. Mais avant que la vidéo ne soit diffusée, le même soir, nous avons appris que nous étions éliminés… », a-t-il confié selon les propos rapportés par Abidjan show.

Cette tournure inattendue du tournoi a eu un impact profond sur Mulukuku Dj, qui affirme ne jamais s’en être remis complètement. Lors de cette édition de 2008, ce sont les Pharaons d’Égypte qui ont été sacrés vainqueurs, remportant ainsi leur deuxième titre consécutif après celui de 2006 sur leur propre sol.

Malgré cette déception passée, les artistes ivoiriens continuent à soutenir les éléphants footballeurs lors de chaque CAN. Leur engagement et leur créativité musicale contribuent à galvaniser l’équipe nationale et à créer une atmosphère vibrante autour des matchs. Espérons que cette année, les éléphants triompheront sur les terrains et donneront aux artistes ivoiriens une raison de les célébrer avec leur musique.