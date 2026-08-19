Mozambique : les travaux du poste-frontière à guichet unique de Ressano officiellement lancés

Les travaux de modernisation du poste-frontière à guichet unique de Ressano Garcia, dans la province mozambicaine de Maputo, ont officiellement commencé le 17 août avec la pose de la première pierre. Le projet, évalué à environ 980 millions de meticals, soit 15,3 millions de dollars, doit renforcer la fluidité des échanges sur l’un des principaux axes terrestres d’Afrique australe.

Situé à la frontière avec l’Afrique du Sud, Ressano Garcia constitue un point de passage stratégique pour les marchandises et les voyageurs empruntant le corridor de Maputo. La modernisation de ses installations s’inscrit dans la volonté du Mozambique de mieux exploiter sa position géographique et de consolider son rôle dans le transit régional.

Le futur dispositif reposera sur le principe du guichet unique, qui doit permettre de regrouper et de mieux coordonner les contrôles des deux côtés de la frontière. L’objectif est de réduire les formalités répétitives et les délais de traitement, alors que les corridors commerciaux d’Afrique australe font face à une pression croissante.

Un investissement de 980 millions de meticals

Le coût prévisionnel du projet est estimé à 980 millions de meticals, l’équivalent d’environ 15,3 millions de dollars. Les informations disponibles ne précisent pas encore la durée prévue des travaux ni la date de mise en service des nouvelles installations.

Le projet devrait contribuer à améliorer l’organisation du trafic frontalier et les conditions de passage sur l’axe reliant le Mozambique à l’Afrique du Sud. Il intervient dans un contexte de recherche d’itinéraires commerciaux plus efficaces et de diversification des voies de transit dans la région.

Pour le Mozambique, l’enjeu dépasse la seule modernisation d’un poste-frontière. L’amélioration de Ressano Garcia doit soutenir la circulation des biens entre les deux pays et renforcer l’attractivité du corridor de Maputo, qui relie l’hinterland sud-africain aux infrastructures portuaires mozambicaines. Les modalités précises de fonctionnement du futur poste restent toutefois à préciser.