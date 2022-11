Mort du fils de Davido: un proche de la famille donne enfin les nouvelles du chanteur, « il devient plus… »

Alors que les fans s’inquiètent toujours pour Davido qui ne s’est pas encore affiché depuis le décès tragique de son fils Ifeanyi, le pasteur Tobi Adegboyega, très proche de la famille Adeleke vient de donner des nouvelles du couple éploré.

La star nigériane David Adeleke alias Davido traverse l’un des moments les plus sombres de sa vie. Le chanteur a perdu son fils Ifeanyi, fruit de sa relation avec sa fiancée Chioma. L’enfant de 3 ans est mort par noyade lundi 31 octobre dans la maison de son père située à Banana Island.

Depuis l’annonce de cette triste nouvelle qui a plongé toute la toile dans une extrême affliction, Davido qui a été conduit dans la maison de son père le jour du drame n’a encore effectué aucune sortie publique.

Cependant, le pasteur nigérian Tobi Adegboyega, l’un des artisans de la récente union du couple éploré a finalement rassuré les fans dans un post sur ses réseaux sociaux ce jeudi 3 septembre 2022. Le pasteur nigérian vivant au Royaume-Uni, a déclaré qu’il a parlé avec Davido pour la deuxième fois depuis que le triste incident s’était produit, et que le chanteur « se relève peu à peu et devient de plus en plus fort« .

Pour rappel, le commandement de la police de l’État de Lagos a ouvert une enquête afin de situer les responsabilités. Parmi les les 8 employés de Davido arrêtés, 6 ont été récemment libérés, tandis que deux ont été gardés. Le chef des employés et la nounou dont le devoir était de veiller au bien-être du petit garçon, sont toujours en détention.