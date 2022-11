Mort du fils de Davido et Chioma: la police libère 6 des huit employés interpellés

Nouveau rebondissement dans l’affaire du décès par noyade du fils de 3 ans de la superstar nigériane Davido. Selon les dernières informations rapportées par le commandement de la police de l’État de Lagos, 6 parmi les 8 employés de la star ont été libérés, tandis que deux ont été gardés.

Ifeanyi Adeleke, fils du célèbre musicien nigérian Davido issu de sa relation avec sa fiancée Chioma est mort noyé dans la piscine privée de la résidence de son père située à Banana Island, lundi 31 octobre 2022. A la suite de ce drame qui suscite une avalanche de réactions, l’enquête ouverte par le commandement de la police de l’État de Lagos a conduit à l’arrestation des 8 employés qui se trouvaient dans la maison au moment des faits.

Mais aux dernières nouvelles, six des employés de maison amenés pour interrogatoire ont été libérés tandis que le chef et la nounou dont le devoir était de veiller au bien-être du petit garçon, ont été arrêtés. « sur les huit employés de maison interrogés par la police au sujet de la mort d’Ifeanyi, le cuisinier et la nounou, dont le travail consistait à veiller au bien-être du garçon de trois ans, sont détenus pour des raisons telles que le non-respect du devoir de protection du mineur« , a déclaré le porte-parole du commandement de la police de l’État de Lagos.

Pour rappel, une source proche de la famille a confié au média LIB que la Nounou était avec Ifeanyi et le chef cuisinier peu de temps avant le drame. La nounou se serait légèrement éloignée pour recevoir un appel. Quand elle est revenue, elle n’a plus trouvé Ifeanyi et a supposé qu’il était avec le chef, mais le chef a dit qu’il avait laissé Ifeanyi avec elle. Ils ont commencé à chercher frénétiquement le petit garçon dans toute la maison pendant près de 20 minutes jusqu’à ce qu’un agent de sécurité le repère dans la piscine.