Mort d’Elizabeth II: Meghan Markle révèle son meilleur souvenir avec la reine

La duchesse de Sussex, Meghan Markle s’est prononcée pour la première fois sur la mort de la reine Elizabeth II dans un entretien accordé à Variety et paru ce mercredi 19 octobre 2022.

Meghan Markle se confie pour la première fois sur la mort de la reine Elizabeth II et révèle la réaction du prince Harry. Contrairement aux supputations des médias britanniques, Meghan Markle confie avoir « une reconnaissance profonde d’avoir pu partager du temps avec elle (la reine Elzabeth II (Ndlr)« .

Dans cette interview, Meghan Markle a reconnu avoir été très affectée par la mort de la reine. « Elle était l’exemple le plus parlant de ce qu’est le leadership féminin. Je ressens une reconnaissance profonde d’avoir pu partager du temps avec elle et d’avoir pu apprendre à la connaître« , a confié la maman d’Archie et Lilibet.

Meilleur souvenir de Meghan Markle avec Elizabeth II

En ce qui concerne la réaction du prince Harry après sa mort, l’ancienne actrice américaine évoque une période difficile. « Ça a été une période compliquée mais mon mari, avec son optimise à toute épreuve, a dit : ‘Maintenant, elle est avec son mari« , ajoute la duchesse.

Meghan markle a profité de l’occasion pour révéler son meilleur souvenir avec Elizabeth II, qu’elle n’est pas prête d’oublier: « J’ai repensé au premier engagement officiel que j’ai partagé avec elle, à quel point ce moment était spécial. Je me sens très chanceuse. Et je suis vraiment fière d’avoir pu faire mes gammes avec la matriarche de la famille« .

En effet, le 14 juin 2018, Meghan Markle s’est rendue à Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, pour sa première sortie officielle avec la souveraine. Et cette date restera à jamais gravée dans sa mémoire.