Mort de Prigojine: Vladimir Poutine salue un « homme talentueux »

Le président russe vladimir Poutine a réagi ce jeudi, à la mort de Evgueni Prigojine, chef du Groupe Wagner, saluant la mémoire d’un « homme d’affaire talentueux ». L’homme d’affaires et figure controversée était à bord de l’appareil qui s’est écrasé dans la région de Tver. Cette déclaration marque la première réaction officielle du Kremlin concernant cet événement qui a secoué la Russie.

Mercredi, un avion privé transportant Evgueni Prigojine, connu pour sa liaison avec le Groupe Wagner et son rôle dans une rébellion contre l’état-major en juin, s’est écrasé dans la région de Tver, située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Moscou. Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes lors d’une déclaration officielle, marquant ainsi son premier commentaire public sur cette tragédie.

Le Groupe Wagner, une entité paramilitaire controversée, est souvent associé à des activités militaires non-officielles dans plusieurs régions du monde. Evgueni Prigojine, considéré comme le cerveau financier derrière ce groupe, était également un homme d’affaires influent avec un passé controversé. Malgré leur relation complexe, le président Poutine a qualifié Prigojine de « talentueux homme d’affaires » dans sa déclaration, tout en reconnaissant ses « erreurs ». Cette reconnaissance implicite de la mort de Prigojine soulève des questions sur l’avenir du Groupe Wagner et sur la dynamique changeante entre les forces paramilitaires et les autorités russes.

Alors que les enquêtes sur les causes exactes du crash sont en cours, cette tragédie met en lumière les liens complexes entre les acteurs privés, les groupes paramilitaires et le pouvoir politique en Russie. L’expression de condoléances par Vladimir Poutine, bien que tardive, témoigne de l’importance de cet événement dans le paysage politique russe. Les circonstances entourant le crash de l’avion de Prigojine et ses implications à long terme restent à déterminer, laissant le pays et le monde en attente de réponses.