Mort de Prigojine: la Russie assure que toutes les pistes sont examinées

Le Kremlin a annoncé mercredi que toutes les pistes, y compris celle du « crime prémédité », étaient examinées par les enquêteurs pour élucider le tragique crash de l’avion transportant Evguéni Prigojine et son équipe.

Une semaine après le tragique crash de l’avion privé transportant Evguéni Prigojine, le magnat de la sécurité et ancien patron de Wagner, les autorités russes maintiennent leur engagement à établir les causes exactes de l’accident. Les enquêteurs s’attellent à examiner toutes les pistes possibles, y compris la possibilité d’un « crime prémédité », selon les informations relayées par le Kremlin.

Evguéni Prigojine, autrefois associé au Kremlin et connu pour ses activités controversées en tant que chef de la société paramilitaire Wagner, était devenu ces derniers temps un opposant du président russe après une mutinerie interne. Le crash fatal de son jet privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg a suscité des spéculations et des interrogations quant aux circonstances de l’accident.

Les autorités russes, soucieuses de dissiper les doutes et les suspicions, ont fait savoir que le Comité d’enquête russe examine de près toutes les hypothèses possibles. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a déclaré lors d’une conférence de presse téléphonique que « des versions diverses » sont actuellement prises en compte dans l’enquête. Il a ajouté que l’hypothèse d’un « crime prémédité » fait partie des considérations en l’absence de conclusions définitives.