Mort de Lauren Bennett : la piste du suicide privilégiée

Lauren Bennett, la chanteuse britannique révélée au grand public par sa participation au tube mondial « Party Rock Anthem », est décédée le 29 mai au Royaume‑Uni à l’âge de 37 ans. Selon plusieurs sources citées par TMZ, les enquêteurs privilégient actuellement la piste du suicide, tandis que son père dénonce une prise en charge médicale qu’il juge insuffisante.

Les informations disponibles soulignent que, si la thèse du suicide est considérée comme principale par la police, aucune conclusion officielle n’a encore été publiée. Le calendrier communiqué par le média américain évoque la possibilité que les éléments définitifs de l’enquête n’apparaissent pas avant plusieurs semaines, voire avant le mois d’octobre.

Richard Bennett, père de la chanteuse, a publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il revient sur l’état de santé de sa fille dans les mois précédant son décès. Il affirme que Lauren avait présenté « une réaction grave à un médicament prescrit » et déplore la façon dont sa prise en charge médicale a été conduite.

Une enquête toujours en cours

Le décès, survenu le 29 mai au Royaume‑Uni, a provoqué une intervention des services de police en charge du dossier. Les sources proches de l’enquête citées par TMZ indiquent que les enquêteurs retiennent pour l’instant comme hypothèse principale un acte volontaire, sans pour autant avoir rendu de conclusions formelles à ce stade.

Dans son communiqué, le père de la chanteuse souligne plus précisément une longue période de soins et d’interventions : « Nous n’avons aucun soupçon concernant les circonstances de son décès, seulement une profonde déception de constater que, pendant cinq mois, les professionnels de la santé et les services du NHS n’ont pas su la soigner correctement au moment où elle en avait le plus besoin », écrit‑il.

Le message familial pointe une réaction à un traitement prescrit plusieurs mois avant la mort de Lauren, sans que le communiqué n’établisse un lien juridique ou médical définitif entre cet épisode et le décès. Les autorités de santé et les services judiciaires restent les instances compétentes pour établir ces liens, selon les procédures en cours.

Sur le plan artistique, Lauren Bennett s’était fait connaître du grand public en 2011 grâce à sa contribution au succès planétaire « Party Rock Anthem » du duo LMFAO. Elle a poursuivi sa carrière au sein du groupe féminin GRL, formé après les Paradiso Girls, et qui a publié des titres tels que « Vacation » et « Lighthouse » avant de se séparer en 2015.

La disparition de la chanteuse a suscité des réactions émotionnelles de la part de proches, d’anciens partenaires musicaux et de nombreux fans qui ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux et par d’autres hommages publics.