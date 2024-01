Mort d’Anaconda: voici le mal qui a emporté le chroniqueur ivoirien

- Publicité-

Anaconda, Chroniqueur ivoirien réputé, est décédé d’une crise cardiaque ce samedi 6 janvier 2024 laissant le showbiz ivoirien dans le deuil.

Annoncée sur les réseaux sociaux telle une trainée de poudre ce samedi, la mort du chroniqueur ivoirien Anaconda est confirmée par ses proches. Réputé pour ses questions incisives qui ont suscité l’appréhension de nombreuses célébrités dans l’émission Peopl’Emik, Anaconda a succombé à une crise cardiaque.

Selon la presse locale, il avait des problèmes de santé. La raison de son absence sur l’émission Peopl’Emik est son évacuation sanitaire en France par la RTI. Malheureusement, il a finalement rendu l’âme dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier 2024 en France où il est hospitalisé.

Avant l’annonce de sa mort, une rumeur de départ avait été annoncée sur la toile. Pour clouer le bec aux mauvaises langues, Anaconda avait fait une apparition par appel Whatsapp au cours d’un numéro de l’émission à polémique animée par Marie dominique, pour rassurer tous ses admirateurs.

‘Depuis un bon moment, je suis complètement déconnecté des réseaux sociaux. Ce qui se passe sur la toile, je n’en sais rien du tout. Si les gens se permettent de dire que Anaconda est absent, c’est que Peopl’Emik est plus que mondiale. Ça me fait plaisir que les téléspectateurs s’intéressent à moi et que l’émission est beaucoup suivie’, avait-il déclaré.

La soudaine disparition d’Anaconda laisse un vide dans le monde du divertissement ivoirien, et ses admirateurs se rappelleront toujours de son impact et de sa personnalité unique.