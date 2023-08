Montée des eaux au Bénin: 02 morts enregistrés à Adjohoun

- Publicité-

La montée des eaux continue de faire des dégâts au Bénin. Après Kandi et Tchaourou, c’est le tour des populations d’Adjohoun de subir la fureur de l’eau. Cette situation est susceptible de compromettre le démarrage effectif des activités scolaires prévues pour septembre.

Deux morts ont été enregistrés dans la commune d’Adjohoun suite à la montée des eaux. Selon le maire, la situation est déjà inquiétante alors que nous ne sommes qu’au début de la crue. D’après lui, près de la moitié des arrondissements de la commune est touchée, couvrant une superficie très considérable.

En attendant une solution définitive, l’autorité communale a confié au micro de Bip FM que des mesures sont prises pour reloger les sinistrés. La résidence du Maire et les salles de classe sont pour le moment mises à disposition.

Les victimes sollicitent l’aide des autorités et des personnes de bonne volonté. « Il y a de l’eau partout. Nous ne savons plus quoi faire et où aller. Aidez-nous.« , a confié une sinistrée désespérée.

« Nos aïeux ont vécu ici… »

Un autre sinistré a abondé dans le même sens que le premier, mais avec une nuance. Celui-ci ne veut pas quitter les lieux.

Il souhaite avoir de l’aide pour reconstruire en hauteur sa maison, mais pas question de partir et de tout abandonner. « Même sur place, vous pouvez nous apporter de l’aide. Nos aïeux ont vécu ici malgré les crues », a-t-il déclaré.

Dans certaines localités du septentrion, les populations vivent le même calvaire. A Tchaourou et à Kandi, il y a eu d’énormes dégâts du fait de la montée des eaux.