Monroe représentera la France à l’Eurovision 2026 avec la chanson Regarde

Monroe, révélée par l’émission Prodiges, a été officialisée ce vendredi 6 mars par France Télévisions comme la représentante de la France à l’Eurovision 2026. Âgée d’une adolescence non précisée dans les communiqués, elle devient la candidate française la plus jeune depuis 1989 et défendra la chanson intitulée « Regarde », présentée comme un mélange de pop et de lyrique. La France enverra sa délégation à la Wiener Stadthalle, à Vienne (Autriche), pour le concours organisé en mai 2026.

La nomination de Monroe avait été évoquée en début de semaine par plusieurs médias, dont CGTV, Le Parisien et 20 Minutes, avant la confirmation officielle de France Télévisions. L’annonce a été faite vendredi à 18 heures par les services de l’audiovisuel public, qui ont simultanément mis en ligne le clip de la chanson sur leurs plateformes numériques et réseaux sociaux.

Le morceau « Regarde » est présenté dans le communiqué et le clip comme une « ode à l’amour », associant des passages lyriques à des éléments de pop contemporaine. La vidéo alterne plans de la jeune chanteuse dans les rues de Paris et séquences chorégraphiées dans un entrepôt, où elle évolue aux côtés d’une troupe. Le final du clip est qualifié d’apothéose dans les notes de diffusion, et la mise en scène audio-visuelle suscite déjà des réactions sur les sites de paris, où la candidate progresse dans les pronostics.

Contexte artistique et comparaison avec les précédents représentants

La désignation de Monroe relance les comparaisons avec les dernières contributions françaises à l’Eurovision. Dans les bilans récents, Louane s’était classée 7e avec une chanson dédiée à sa mère, alors que Slimane avait atteint la 4e place avec son titre Mon amour. Barbara Pravi, pour sa part, reste une référence artistique évoquée dans les discussions sur la capacité de la France à séduire le public européen. La trajectoire de Monroe est ainsi replacée dans un contexte où les performances françaises alternent entre succès appréciés et résultats plus modestes.

Le choix artistique de la prestation scénique pour Vienne relève, selon les informations disponibles, de la direction de la délégation et de personnalités en charge de la mise en scène. Alexandra Redde-Amiel est mentionnée dans les débats médiatiques comme l’une des responsables potentiellement impliquées, mais il n’a pas été confirmé si la scénographie du clip sera transposée sur la scène du concours.

La communication officielle indique que le clip et la chanson sont désormais disponibles au visionnage, et que les bookmakers ont ajusté leurs pronostics à la suite de la diffusion. La tenue du concours en Autriche au mois de mai 2026 et la mention d’une date de résultats le 16 mai figurent parmi les éléments factuels liés à cette campagne de préparation.