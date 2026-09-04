Mondial U20 féminin : Les Amazones du Bénin prêtes pour leur baptême du feu historique en Pologne

C’est un tournant sans précédent pour le sport national béninois. L’équipe féminine des moins de 20 ans s’apprête à disputer en Pologne la toute première Coupe du monde de la FIFA de son histoire. Cette qualification mémorable récompense les progrès accomplis ces dernières années et concrétise une étape majeure pour le football béninois, désormais propulsé parmi l’élite mondiale de la catégorie d’âge.

Pour cette immersion dans le grand bain planétaire, le tirage au sort a réservé une rude épreuve aux Amazones juniors, versées dans un groupe A particulièrement relevé. Les représentantes béninoises y croiseront le fer avec la Pologne, pays organisateur de la compétition, ainsi que l’Argentine et le Mexique. L’entrée en lice des joueuses béninoises s’effectuera directement face à la sélection mexicaine ce samedi 5 septembre 2026.

La sélection aborde ce rendez-vous prestigieux sous la houlette du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, qui s’appuie sur une structure d’encadrement chevronnée. Le technicien béninois est activement accompagné par Vincent Rautureau ainsi que par Jimmy Adjovi-Boco au sein de la délégation officielle, tous deux mobilisés pour apporter leur expérience du très haut niveau à ce jeune effectif.

En amont de leur arrivée en Pologne, les Béninoises ont peaufiné leurs repères tactiques lors d’un stage de préparation accompli en France. Durant ce regroupement européen, elles ont disputé plusieurs rencontres amicales de haute intensité, s’inclinant notamment d’une très courte tête face à l’équipe de France U20 sur les installations de Clairefontaine, sur le score serré de 3 à 2.

Quatre sélections pour porter les couleurs de la CAF

Sur le plan continental, ce tournoi mondial 2026 marque un temps fort avec la présence de quatre représentants de la Confédération africaine de football (CAF). Le Bénin et la Tanzanie effectuent tous deux leurs premiers pas à cette échelle en tant que novices, tandis que les habitués du tournoi que sont le Ghana et le Nigeria complètent ce contingent africain déterminé à s’illustrer en Europe de l’Est.