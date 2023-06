Mondial U20 2024 (F): Sénégal-Bénin, Mali-Algérie, les affiches du 2è tour qualificatif

-Publicité-

Les affiches du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine 2024 dans la zone Afrique sont connues. Le Bénin va en découdre avec le Sénégal alors que le Mali se frottera à l’Algérie.

Les équipes féminines des moins de 20 ans ont découvert leurs adversaires pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2024 en Afrique. Un affrontement passionnant attend le Maroc qui devra faire face au Burkina Faso. Les deux équipes ont connu une véritable progression dans le football féminin sur le continent.

Une autre équipe à suivre de près lors des phases d’élimination est la sélection U20 de la Zambie, qui affrontera la RD Congo au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20. Quant au Sénégal, il se mesurera à l’équipe du Bénin lors de cette même étape.

Les affiches du deuxième tour qualificatif de la Coupe du Monde U20 2024

Maroc – Burkina Faso

Guinée – Niger

Mali – Algérie

(Guinée Equ. vs Libye) – Éthiopie

Sénégal – Bénin

Mozambique – Ouganda

Eswatini – Gabon

(Togo vs Guinée Bissau) – Ghana

Congo – Namibie

Egypte – São Tomé et Principe

Cameroun – Botswana

Kenya – Angola

Zambie – RD Congo

Burundi – Afrique du Sud

Tanzanie – Djibouti

(Maurice vs Tchad) – Nigeria

