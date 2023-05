Mondial U20 2023: la liste de la Tunisie avec des joueurs de Ligue 1

-Publicité-

La Tunisie a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase final de la Coupe du monde des moins de 20 ans qui aura lieu du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine. Un groupe de 21 Aigles de Carthage avec plusieurs sociétaires de Ligue 1.

La majorité des joueurs clés de l’équipe tunisienne qui ont atteint les demi-finales de la CAN U20 ont été sélectionnés pour cette aventure au pays de Lionel Messi, y compris les expatriés, comme prévu. Les défenseurs Karim Abed (Karlsruher, Allemagne) et Rayen Nasraoui (Nîmes, France), ainsi que les milieux Samy Olivier Chouchane (Brighton, Angleterre) et Chaim Djebali (Lyon, France), font partie du groupe retenu par le nouvel entraîneur Montassar Louhichi . Les attaquants Bechir Yaakoub (AS Monaco, France) et Jebril Othman (AS Saint-Etienne) ont également été sélectionnés.

Cependant, l’absence notable du capitaine Mohamed Kechiche est une déception. En tant que premier choix de l’ancien sélectionneur Adel Sellimi, le défenseur de l’Étoile du Sahel a perdu sa place parmi les Aigles de Carthage, alors que la compétition débute le samedi 20 mai.

- Publicité-

La Tunisie commencera son parcours dans le groupe E le 22 mai contre l’Angleterre, championne en 2017, au Stade de La Plata à Buenos Aires. Trois jours plus tard, les Carthaginois affronteront l’Irak, avant de défier l’Uruguay, vice-championne du monde en 2013 et quatrième lors de l’édition suivante en 2017, le 28 mai au Stade Malvinas Argentinas de Mendoza, pour la troisième et dernière journée de la phase de poules. À noter que la finale est prévue le 11 juin, après plus de trois semaines de compétition.

La liste de la Tunisie pour le Mondial U20 2023:

La liste de l'EN U20 🇹🇳 pour la CM.

La non convocation du capitaine de l'équipe lors de la dernière CAN Kechich. Ben Njima, Aziz Abid, Jertila , Memmiche.

Bonne chance pour nos jeunes 💪🇹🇳 pic.twitter.com/dFrHtYFNKN — Walid El Mechri (@WalidElMechri2) May 8, 2023

Articles similaires