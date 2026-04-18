Mondial U17 féminin 2026 : le Cameroun inflige une lourde défaite à l’Algérie

Au stade Olembe ce samedi, l’issue du match a rapidement été scellée. Les Lionnes U17, déjà auteures d’une large victoire lors de la première manche, ont confirmé leur domination en écrasant l’Algérie sur le score sans appel de 6-0. La rencontre n’a laissé que peu de place au doute tant la supériorité camerounaise a été nette.

Du coup d’envoi à la dernière minute, la sélection locale a pris l’ascendant en contrôlant le rythme du jeu et en multipliant les occasions. Après une première période riche en buts, les jeunes Lionnes n’ont pas relâché leurs efforts et ont enfoncé le clou en inscrivant trois réalisations supplémentaires après la pause.

Cette large victoire s’appuie autant sur une finition clinique devant le but que sur une organisation défensive rigoureuse, laquelle a annihilé les velléités offensives de l’équipe algérienne. Le résultat combine donc efficacité offensive et solidité au milieu et en défense, traduisant un net écart de niveau sur l’ensemble de la double confrontation.

Qualification et perspectives

Grâce à ce succès retentissant, le Cameroun valide officiellement sa place au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026. La performance offerte à Olembe a surtout servi de message au reste du continent. La formation camerounaise aborde la suite avec confiance, mais devra faire face à des adversaires plus coriaces à mesure que la compétition avancera.