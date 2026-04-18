Mondial U17 féminin 2026 : Cameroun – Algérie sous forte tension

Après leur prestation dominateur à Blida, les Lionnes U17 reçoivent l’Algérie ce samedi à 17h au stade d’Olembe. Le match retour intervient après une victoire convaincante en territoire algérien (5-1), acte au cours duquel Andrea Mimbama et Reine Nkenhoung se sont illustrées en inscrivant chacune deux buts.

Avec cet avantage chiffré et le moral revigoré, l’équipe camerounaise aborde la rencontre avec l’ambition claire de valider son passage au tour suivant des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026. Le staff veut voir ses joueuses confirmer, sur le terrain national, la supériorité affichée lors de la manche aller.

Sur le plan sportif, l’accent sera mis sur la solidité collective et la précision offensive qui ont permis d’écarter l’adversaire la semaine passée. Les techniciens comptent sur une organisation serrée, une bonne gestion des temps forts et une finition efficace pour transformer l’avance actuelle en qualification définitive.

Olembe appelé à vibrer avec les Lionnes

Les supporters sont invités à répondre présents : l’accès au stade a été annoncé gratuit, offrant à tous la possibilité d’encourager les jeunes joueuses. Une forte mobilisation des gradins pourrait constituer un facteur décisif pour pousser l’équipe vers une prestation maîtrisée et festive.

La rencontre représente une belle fenêtre pour soutenir le football féminin local et participer à un moment important de la course vers la prochaine phase des qualifications.