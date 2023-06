Mondial football scolaire 2023: le Ceg Sainte Rita hérite du lourd, le tirage au sort complet

Le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du monde de football scolaire a été effectué jeudi 1er juin par la Fédération Internationale du sport scolaire (ISF). Unique représentant du Bénin, le Ceg a hérité de la poule C en compagnie de l’Angleterre.

Les pays participants au Mondial de football scolaire 2023 sont depuis jeudi, fixés sur leur sort. La Fédération Internationale du sport scolaire (ISF) a en effet procédé au tirage au sort des phases de groupe de la compétition. Un tirage pas tendre pour les représentants de l’Afrique à ce tournoi. L’Ouganda avec ses deux équipes vont se frotter à la France, le Chili et le Nepal dans le groupe A, et au Qatar, la Chine ainsi que la Côte d’Ivoire dans la poule E. Le Nigéria est de son côté logé dans le groupe G en compagnie de la République Tchèque, la Pologne et le Maroc.

Egalement en lice, le Bénin représenté par le Collège d’enseignement général (Ceg) Sainte Rita de Cotonou, a hérité de la poule C avec l’équipe marocaine, organisatrice du tournoi, l’Angleterre et le Mexique. Une poule assez relevée pour les Guépards scolaire du Bénin qui ont pour mission de faire aussi bien que lors de leur campagne à la CAN de la discipline en Afrique du Sud, où ils ont atteint les demi-finales. A noter que la Guinée, le Kenya et la Libye sont les autres équipes africaines à ce Mondial scolaire.

Pour rappel, la Coupe du monde scolaire aura lieu du 22 au 31 juillet 2023 à Rabat, la capitale marocaine. Trente-deux (32) équipes masculines venus de vingt-cinq (25) pays participeront à cette messe du foot.

Le tirage au sort complet:

