Mondial féminin 2023: les joueuses du Nigéria ont reçu leur prime

En bras de fer avec la Fédération nigériane de football pour le paiement de leur prime de participation à la Coupe du monde féminine 2023, les Super Falcons sont finalement entrées en possession de leurs sous.

« Les Super Falcons estiment qu’il est maintenant temps pour la Fédération nigériane de football d’honorer ses engagements et de payer les montants dus », exigeaient les joueuses du Nigéria dans un communiqué, après leur élimination de la Coupe du monde féminine 2023.

« L’équipe est extrêmement frustrée d’avoir dû poursuivre la Fédération nigériane de football pour ces paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière », est-il ajouté.

Une sortie musclée qui a fini par payer. Les Super Falcons sont en effet entrées en possession de leur prime. Après intervention du gouvernement, chacune d’entre elles s’est vue remettre 10 000 dollars (soit un peu plus de 9000 euros).

Au micro de BBC, la défenseuse des Super Falcons, Osinachi Ohale, s’est réjouie du dénouement de cette situation qui a longtemps fait couler d’encre et de salive: « Nous sommes reconnaissants pour ce geste inattendu car depuis plusieurs années, nous remportons la Coupe d’Afrique des Nations féminine et je ne me souviens pas que nous ayons été honorés ou récompensés de cette manière ». Sans oublier de remercier les autorités : « Nous apprécions le gouvernement fédéral pour son soutien et ses encouragements. Et nous remercions également les Nigérians pour leur soutien remarquable pendant le tournoi. »

Et de revenir sur le parcours des siennes au Mondial océanien avec une élimination en huitième de finale, battues par l’Angleterre. (0-0, 4 tab à 2). Une sortie prématurée pourtant célébrée par le peuple nigérian qui a réservé un accueil chaleureux à ses ambassadrices à leur retour au pays: « Le Nigeria est un pays où le public apprécie les bonnes choses. Quand vous faites quelque chose de bien, ils montreront leur appréciation, et quand vous ne faites pas bien, ils le montreront quand même – ils oublieront les bonnes choses que vous avez faites, alors c’est comme ça. Je suis juste heureuse que nous ayons pu mettre un sourire sur leurs visages. »

