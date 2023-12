Mondial des Clubs 2023 : Fluminense écarte Al Ahly et file en finale

-Publicité-

Les Brésiliens de Fluminense ont arraché leur billet pour la finale de la Coupe du monde des clubs 2023 après sa victoire face aux Egyptiens d’Al Ahly (2-0) ce lundi.

Exempté des tours précédents, Fluminense a validé son ticket pour la finale de la Coupe du monde des clubs champions qui se déroule en Arabie Saoudite. Les Brésiliens se sont qualifiés pour le dernier tour après leur victoire face à Al Ahly ce soir. Contre le club égyptien dans un match comptant pour les demi-finales, l’équipe auriverde s’est imposée sur le score de 2-0.

Longtemps dominé par la formation cairote, Fluminense a pris le dessus sur son adversaire en fin de rencontre. Arias a ouvert le score sur penalty après l’heure de jeu (71è) et John Kennedy a entériné le succès carioca en fin de match (2-0, 90e). Les Brésiliens affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre Manchester City et les Japonais d’Urawa.

Grosse désillusion pour Al Ahly

Comme pour la précédente édition où il a finalement fini à la troisième place sur le podium, Al Ahly n’atteindra pas non plus la finale de ce Mondial des clubs 2023. Tombeurs d’Aukland City au premier tour et d’Al Ittihad de Karim Benzema (3-1) en quart de finale, les Egyptiens échouent une nouvelle fois face à un club brésilien.

Et pourtant, les vainqueurs de la Ligue des champions africaines avaient démarré le match par le bon bout, avec plusieurs occasions créées. Mais les attaquants ont préféré garder les cages brésiliennes inviolées. Au grand dam d’Al Ahly qui va désormais tenter d’arracher la dernière manche sur le podium.