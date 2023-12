Mondial des clubs 2023: Al Ahly arrache la 3è place

-Publicité-

Le club égyptien d’Al Ahly a décroché la troisième place sur le podium de la Coupe du monde des Clubs qui se déroule en Arabie Saoudite, après sa victoire face à son homologue japonais d’Urawa (4-2) ce vendredi.

Comme pour la précédente édition où il a fini à la troisième place sur le podium, Al Ahly arrache la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs 2023 qui se déroule en Arabie Saoudite. L’équipe cairote a remporté le match de classement après sa victoire face à Urawa Red Diamonds ce vendredi. Contre les Japonais dans une rencontre âprement disputée, les Egyptiens se sont finalement imposés sur le score de 4-2.

Menant 2-0 avant la demi-heure de jeu, sur des buts du défenseur Yasser Ibrahim (19è) et de l’ailier Sud-africain Percy Tau (25è), les Egyptiens ont vu les Japonais revenir à la marque au retour des vestiaires. L’avant-centre guinéen José Kanté a réduit le score pour les siens avant la pause (43è) et le Danois Alexander Scholz a ramené les deux équipes à l’égalité à la 54è minute.

Mais à l’heure de jeu, Yoshio Koizumi sur un but contre son camp redonna l’avantage aux Cairotes (60è). Et dans les arrêts de jeu, l’arrière gauche tunisien Ali Maaloul porta le score à 4-2 (90e+8). Al Ahly rejoint donc Manchester City et Fluminense qui s’affrontent en finale de ce tournoi.