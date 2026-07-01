Mondial 2026: Ronald Koeman quitte la sélection néerlandaise après l’élimination

Éliminés par le Maroc aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Pays-Bas ont vu leur sélectionneur Ronald Koeman annoncer sa démission. Le technicien devient le quatrième entraîneur à quitter ses fonctions depuis le début du tournoi.

L’aventure de Ronald Koeman à la tête des Pays-Bas est terminée. Au lendemain de l’élimination des Oranje en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur néerlandais a officialisé son départ. Les Néerlandais ont vu leur parcours s’arrêter face au Maroc, qui s’est imposé au terme de la séance de tirs au but après un match particulièrement disputé.

Dans un communiqué, Koeman a expliqué avoir pris sa décision après une nuit de réflexion, assumant pleinement la responsabilité de cet échec. « J’ai décidé hier soir qu’il était temps de quitter mon poste de sélectionneur des Pays-Bas. Nous partagions tous le rêve d’entrer dans l’histoire lors de cette Coupe du monde, mais nous n’y sommes pas parvenus. Personne n’est plus déçu que moi. En tant qu’entraîneur principal, la responsabilité me revient en dernier ressort », a déclaré le technicien néerlandais.

Ronald Koeman devient ainsi le quatrième sélectionneur à quitter son poste depuis le début de la compétition. Avant lui, Miroslav Koubek avait démissionné après l’élimination de la République tchèque dès la phase de groupes. Steve Clarke avait également quitté ses fonctions après la sortie prématurée de l’Écosse, tandis que Hong Myung-bo avait présenté sa démission à la suite de l’élimination de la Corée du Sud au premier tour. Ces départs successifs illustrent les conséquences des contre-performances dans un Mondial, où les éliminations précoces entraînent souvent une remise en question des projets sportifs et des changements à la tête des sélections nationales.