Mondial 2026: Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale après l’élimination de l’Algérie

L’aventure de Riyad Mahrez avec les Fennecs est terminée. Après l’élimination de l’Algérie face à la Suisse (2-0) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine algérien a officialisé la fin de sa carrière internationale.

L’Algérie a vécu une soirée douloureuse, ce vendredi, en quittant la Coupe du monde 2026 après une défaite 2-0 contre la Suisse en 16es de finale. Cette rencontre marquait également la dernière apparition de Riyad Mahrez sous les couleurs des Fennecs. Au coup de sifflet final, le capitaine algérien a confirmé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, refermant ainsi un chapitre majeur de l’histoire récente de la sélection.

Dans des propos relayés par La Gazette du Fennec, le joueur de 35 ans a reconnu la déception d’une élimination qu’il estime évitable. « C’était mon dernier match avec la sélection. Cette rencontre était à notre portée. Nous avons encaissé deux buts sur des erreurs et, à ce niveau, cela se paie immédiatement », a-t-il confié. Avec cette décision, Riyad Mahrez tourne la page après une carrière internationale particulièrement riche. En 120 sélections, l’ancien ailier de Manchester City a inscrit 40 buts et contribué à l’un des plus grands succès du football algérien en remportant la Coupe d’Afrique des nations.

Leader technique et capitaine des Fennecs pendant plusieurs années, Mahrez laisse derrière lui l’image d’un joueur décisif, auteur de nombreuses performances marquantes sous le maillot vert. Son départ ouvre désormais une nouvelle ère pour la sélection algérienne, appelée à se reconstruire sans l’un de ses plus grands talents de la dernière décennie.