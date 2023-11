Mondial 2026 (Q): le classement complet par groupe après la 2è journée

Avec les rencontres disputées mardi soir, on connait le classement complet par groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2926 dans la zone Afrique.

Les matchs de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique ont pris fin hier mardi 21 novembre. Des nations telles que la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie ou encore la Côte d’Ivoire ont maintenu leur position, tandis que le Ghana et le Nigeria ont déçu. Il y a également eu des surprises, à l’instar de l’exploit du Rwanda face à l’Afrique du Sud ou encore les nuls arrachés par le Togo et la Libye, respectivement contre le Sénégal et le Cameroun.

Voici le classement par groupe à la conclusion de la deuxième journée de ces éliminatoires.