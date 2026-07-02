Mondial 2026: le Sénégal éliminé, l’Afrique n’a plus que cinq représentants

Avec la cruelle élimination du Sénégal, renversé par la Belgique (3-2) en 16ès de finale, l’Afrique ne compte plus que cinq représentants à la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal est passé tout près d’un exploit retentissant. Opposés à la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Lions de la Teranga ont laissé échapper un avantage de deux buts avant de s’incliner 3-2 après prolongation. Les hommes de Pape Thiaw avaient pourtant idéalement lancé leur rencontre. À la 24e minute, Habib Diarra a ouvert le score en profitant d’un ballon mal repoussé par le gardien belge pour donner l’avantage à sa sélection.

Au retour des vestiaires, Ismaïla Sarr a confirmé son excellente forme en doublant la mise à la 51e minute, rapprochant un peu plus le Sénégal d’une qualification historique pour les quarts de finale. Mais les Diables Rouges n’ont jamais renoncé. Sous l’impulsion de Romelu Lukaku et de Youri Tielemans, les Belges sont revenus au score en fin de temps réglementaire, arrachant la prolongation.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but, la Belgique a obtenu un penalty dans les derniers instants de la prolongation. Youri Tielemans a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour transformer la sentence et offrir la qualification aux hommes de Rudi Garcia. Cette élimination marque la fin du parcours du Sénégal dans cette Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga deviennent la cinquième sélection africaine à quitter la compétition, après la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo.