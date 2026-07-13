BENIN WEB TV

Mondial 2026: l’Argentine formule une demande particulière à la FIFA avant d’affronter l’Angleterre

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l’Argentine souhaite modifier sa tenue pour son choc face à l’Angleterre. L’Albiceleste a sollicité l’autorisation de la FIFA pour évoluer avec son maillot bleu, délaissant exceptionnellement ses traditionnelles rayures bleu et blanc.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
253vues
Mondial 2026: l’Argentine formule une demande particulière à la FIFA avant d’affronter l’Angleterre
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

L’Argentine a formulé une demande inhabituelle à la FIFA à quelques jours de sa demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre. Selon les informations du journaliste Gastón Edul, l’Albiceleste a demandé à disputer cette rencontre avec un maillot entièrement bleu, plutôt que sa traditionnelle tunique à rayures bleu et blanc. Les champions du monde en titre ont validé leur billet pour le dernier carré grâce à leur succès 3-1 face à la Suisse en quarts de finale. Ils retrouveront une sélection anglaise qui s’est qualifiée en dominant la Norvège (2-1).

Depuis le début de la compétition, les hommes de Lionel Scaloni ont porté leur emblématique maillot rayé lors de cinq de leurs six rencontres. La seule exception remonte au match de phase de groupes contre la Jordanie, au cours duquel les Argentins avaient déjà évolué avec leur tenue bleue. Reste désormais à savoir si la FIFA accédera à cette requête avant cette affiche très attendue entre deux prétendants au titre mondial.

Articles liés

«Il mérite déjà sa place parmi les plus grands», Samuel Eto’o défend Mbappé«Il mérite déjà sa place parmi les plus grands», Samuel Eto’o défend MbappéMercato: Joan Laporta ferme la porte à un départ de RaphinhaMercato: Joan Laporta ferme la porte à un départ de RaphinhaCoupe du monde 2026: Roy Keane voit l’Argentine éliminer l’AngleterreCoupe du monde 2026: Roy Keane voit l’Argentine éliminer l’AngleterreMondial 2026 : l’Argentine élimine la Suisse en quart de finale après prolongationMondial 2026 : l’Argentine élimine la Suisse en quart de finale après prolongation

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV