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Mondial 2026: gros coup dur pour le Ghana avant le choc contre la Colombie

Coup dur pour les Black Stars. Le défenseur Kojo Oppong Peprah manquera le 16es de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Colombie, samedi, en raison d’une blessure contractée à l’entraînement.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: gros coup dur pour le Ghana avant le choc contre la Colombie
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Le Ghana devra composer sans Kojo Oppong Peprah pour son 16es de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Colombie, prévu samedi. Le défenseur de 22 ans s’est blessé au cours d’une séance d’entraînement et les examens médicaux ont confirmé qu’il ne serait pas en mesure de tenir sa place pour cette rencontre décisive.

Même si son temps de jeu est resté limité depuis le début du tournoi, Peprah s’est illustré par des interventions déterminantes. Face à l’Angleterre, il n’avait disputé que quelques minutes, mais s’était signalé par un sauvetage spectaculaire de la tête sur sa ligne de but dans les derniers instants de la rencontre. Lors du dernier match de la phase de groupes contre la Croatie, le jeune défenseur avait ensuite disputé l’intégralité de la seconde période, confirmant sa capacité à répondre présent lorsque son équipe faisait appel à lui.

Son absence constitue un contretemps pour le sélectionneur des Black Stars, qui devra trouver une nouvelle solution défensive avant d’affronter une équipe colombienne en pleine confiance. Le Ghana espère néanmoins poursuivre son parcours dans la compétition et décrocher une place en quarts de finale malgré ce forfait de dernière minute.

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