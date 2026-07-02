Mondial 2026: Espagne-Autriche, Suisse-Algérie et Portugal-Croatie, le programme de ce jeudi

La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase à élimination directe avec une journée de seizièmes de finale particulièrement relevée, marquée par des affiches européennes de prestige et des retrouvailles chargées d’histoire. Découvrez les affiches de ce mercredi.

La phase finale de la Coupe du monde 2026 franchit un nouveau cap ce jeudi avec l’entrée en scène de plusieurs favoris et outsiders ambitieux. Trois rencontres sont au programme, chacune avec ses enjeux et ses récits particuliers, dans une journée qui pourrait déjà redessiner les contours de la compétition.

Espagne–Autriche la Roja en mode affirmation

Première affiche du jour à Los Angeles, l’Espagne retrouve les phases finales avec un statut à assumer. Impressionnante en phase de groupes, la sélection ibérique a terminé en tête de sa poule et s’avance avec le costume de prétendante sérieuse au titre. Emmenée par sa nouvelle pépite offensive, la Roja veut poursuivre sa montée en puissance.

En face, l’Autriche se présente avec un profil d’outsider dangereux. Deuxième de son groupe, l’équipe dirigée par Ralf Rangnick s’appuie sur une organisation rigoureuse et une intensité collective qui pourraient bousculer les favoris. Une opposition de styles qui promet un match sous tension, où la moindre erreur pourrait être fatale.

C’est sans doute le choc le plus attendu de ces seizièmes de finale. À Toronto, le Portugal et la Croatie s’affrontent dans une affiche au parfum de dernier grand rendez-vous pour une génération dorée.

Au cœur de l’attention, deux figures majeures du football moderne : Cristiano Ronaldo et Luka Modrić. Le premier continue de défier le temps à 41 ans, disputant une sixième Coupe du monde historique, symbole d’une longévité hors normes au plus haut niveau. Le second, véritable métronome croate, s’apprête à franchir un cap symbolique avec une longévité internationale tout aussi remarquable.

Au-delà du duel des stars, cette rencontre pourrait bien marquer un tournant dans le tournoi. Le vainqueur retrouvera en huitièmes de finale le gagnant du choc entre l’Espagne et l’Autriche.

Suisse–Algérie: un parfum de revanche et de retrouvailles

Dernière affiche de la journée à Vancouver, la Suisse part avec le statut d’équipe solide et régulière. Première de son groupe, la formation helvétique a impressionné par sa maîtrise collective et son efficacité, confirmant sa montée en puissance sur la scène internationale.

L’Algérie, de son côté, a dû batailler pour se frayer un chemin jusqu’à ce stade de la compétition, qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Libérée de toute pression, la sélection algérienne arrive avec l’envie de créer la surprise.

Cette rencontre sera également marquée par une dimension particulière sur le banc, avec la présence de Vladimir Petković à la tête des Fennecs. L’entraîneur connaît parfaitement son adversaire pour avoir dirigé la sélection suisse par le passé, un élément qui ajoute une lecture tactique supplémentaire à ce duel. Le vainqueur de ce dernier match du jour affrontera en huitièmes de finale le gagnant de la confrontation entre la Colombie et le Ghana, deux équipes également en quête d’un exploit.