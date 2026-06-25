Mondial 2026: deux pays africains déjà qualifiés pour les seizièmes de finale

Vainqueure de la Corée du Sud (1-0) grâce à un but de Thapelo Maseko, l’Afrique du Sud a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bafana Bafana deviennent ainsi la deuxième sélection africaine qualifiée pour la phase à élimination directe après le Maroc.

L’Afrique du Sud est devenue la deuxième nation africaine à décrocher son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bafana Bafana ont validé leur qualification grâce à leur succès étriqué face à la Corée du Sud (1-0), obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Thapelo Maseko en seconde période, permettant aux Sud-Africains de terminer à la deuxième place du groupe A avec quatre points et de poursuivre leur aventure dans la compétition.

L’Afrique du Sud termine derrière le Mexico national football team, auteur d’un parcours parfait dans cette phase de groupes. Les Mexicains ont conclu leur premier tour par une victoire 3-0 contre la Tchéquie et totalisent neuf points. Les Bafana Bafana rejoignent ainsi le Morocco national football team parmi les représentants africains qualifiés pour la phase à élimination directe. Quelques heures plus tôt, les Lions de l’Atlas avaient assuré leur place en seizièmes de finale en dominant Haïti (4-2). Les Marocains ont bouclé la phase de groupes à la deuxième place du groupe C avec sept points, derrière le Brésil, leader de la poule.





