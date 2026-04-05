Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo averti par les supporters congolais

Les artères de Kinshasa et d’autres villes congolaises se sont transformées en une immense fête populaire après le retour à Kinshasa de l’équipe congolaise suite à la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Des milliers de personnes ont investi les avenues, formant des cortèges et montant à bord de bus décorés pour saluer l’équipe, qui retrouve la scène mondiale plus d’un demi-siècle après sa dernière apparition.

Cette vague de joie traduit l’attachement profond des Congolais à leur sélection nationale et l’espoir collectif entourant ce retour tant attendu. Les célébrations ont vite tourné à la provocation bon enfant lorsque les supporters ont commencé à chambrer les futurs adversaires, en particulier le Portugal, présent dans le groupe K aux côtés de la Colombie et de l’Ouzbékistan.

Au cœur des chants, la cible la plus fréquemment raillée a été Cristiano Ronaldo. D’un ton moqueur et souvent teinté d’humour, les supporters ont multiplié les slogans pour défier la star portugaise, évoquant la solidité de la défense congolaise et promettant de rendre la tâche difficile à l’attaquant quintuple Ballon d’Or.

Fierté nationale et message clair

Plus qu’une moquerie gratuite, ces prises de parole publiques illustrent la confiance retrouvée d’un peuple qui ne veut pas passer inaperçu en 2026. En s’adressant directement aux grandes figures adverses, les fans congolais affichent une ambition assumée : se mesurer aux puissances du football mondial sans complexes.

Les hymnes, fanions et clameurs qui ont accompagné le retour des joueurs constituent aussi une mise en garde symbolique. En célébrant la discipline défensive et la cohésion de leur équipe, les supporters envoient un signal limpide aux autres nations du groupe : la République démocratique du Congo entend bien jouer un rôle déterminant lors du prochain Mondial.