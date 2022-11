Mondial 2022: Pologne – Arabie Saoudite, les compos officielles

Début de la deuxième journée dans le groupe C de cette Coupe du monde 2022, ce samedi (14h, GMT+1), avec un duel entre la Pologne et l’Arabie Saoudite. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Héroïque lors de la première journée, avec une victoire retentissante contre l’Argentine (2-1), l’Arabie Saoudite tentera d’aller chercher une qualification historique pour les huitièmes de finale contre la Pologne, qui a été tenu en échec lors de sa première sortie par le Mexique (0-0). Les Polonais de leur côté devront absolument gagner ce match pour conserver leur chance de voir le second tour.

Pour ce duel attendu, la Pologne procède aussi à quelques changements. Ainsi, Milik est associé à Lewandowski en attaque. Krychowiak et Zielinski enchaînent au milieu. En face, Les Saoudiens opèrent trois changements par rapport au match précédent avec Al-Amri et Al-Burayk pour remplacer Al-Tambakti et Al-Shahrani en défense ainsi que Al-Anjei plutôt qu’Al-Faraj dans l’entrejeu.

Les compos officielles

Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Frankowski, Krychowiak, Zielinski, Bielik – Milik, Lewandowski

Arabie Saoudite : Al-Owais – Abdulahmid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk – Al-Anjei, Al-Malki, Kanno – Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari