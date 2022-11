Mondial 2022: l’Uruguay et la Corée du Sud se neutralisent

Pas de vainqueur entre l’Uruguay et la Corée du Sud ce jeudi, à l’occasion du match comptant pour la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2022. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge (0-0).

Le groupe H, dit de la mort, effectuait son entrée en lice, ce jeudi après-midi, dans ce Mondial 2022. L’Uruguay et la Corée du Sud s’affrontaient pour tenter de décrocher leur trois premiers points de la compétition. Mais au terme d’un duel terne, assez pauvre en occasions, les deux équipes se sont quittées bons amis (0-0). La rencontre démarrait sur un rythme assez élevé, mais avec beaucoup de déchets techniques de part et d’autre.

L’Uruguay parvenait cependant à inquiéter son rival, grâce à Valverde (19e) et Darwin Núñez (22e), mais aucun de deux hommes ne trouvaient le cadre. Les deux formations parvenaient à se frayer des chemins vers les derniers mètres, mais étaient trop maladroites dans le dernier geste. La Corée du Sud aurait pu ouvrir le score à la 34è minute, mais la frappe de Hwang, seul devant le portier, passait au-dessus (34e). Peu avant la pause, Diego Godin expédiait le cuir, de la tête, sur le poteau gauche (43e). A la pause, le score était nul et vierge.

Au retour des vestiaires, la rencontre avait toujours du mal à s’emballer, et le coach uruguayen décidait de lancer Edison Cavani, un peu après l’heure de jeu, à la place de Luis Suarez qui s’était montré très discret jusque-là. L’entrée en jeu de l’ancien buteur du PSG et de Manchester United libérait de l’espace pour l’Albiceleste et Darwin Núñez s’essayait à la frappe lointaine, mais son enroulé n’était pas cadré. En fin de rencontre, Fede Valverde lâchait une lourde frappe qui terminait sur le poteau adverse (89è). Le match a pris fin sur ce score nul et vierge, et les deux équipes prennent un point en attendant le résultat du duel entre le Portugal et le Ghana.