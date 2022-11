Mondial 2022: les onze entrants de Pays de Galles vs Etats-Unis

Découvrez les compositions officielles du match entre le Pays de Galles et les Etats-Unis ce lundi soir à partir de 20 heures (GMT+1), comptant pour la première journée du groupe B du Mondial 2022.

La première journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022 mettra aux prises ce lundi soir (20h GMT+1) le Pays de Galles aux Etats-Unis. C’est le New Al Rayyan Stadium qui va abriter cette rencontre du groupe B.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Un match alléchant pour Gareth Bale et sa bande qui tenteront de lancer leur compétition face à la Team USA, qui n’a pas pu marquer lors de ses deux dernières sorties en amical, mais qui pourrait miser sur son capitaine Christian Pulisic, pour créer l’exploit.

Pour ce match, les Etats-Unis optent pour un système 4-4-2 avec le duo Weah-Sargent en attaque. L’ancien du Barça, Sergiño Dest forme le rideau défensif avec Walker Zimmerman, Tim Ream et Antonee Robinson. Dans l’entrejeu, Tyler Adams et Weston McKennie constituent le milieu de terrain alors que Yunus Musah et Christian Pulisic prennent les ailes.

Chez les Gallois, c’est un 3-4-1-2 qui est choisi avec Gareth Bale et Daniel James en attaque, soutenu par Harry Wilson. Mepham, Rodon et Davies forment la ligne défensive derrière un milieu à 4 composé de Roberts, Ampadu, Ramsey et Williams.

Les compositions officielles des deux équipes:

États-Unis : Turner – Dest, Zimmerman, Ream , Robinson – Musah, Adams, McKennie, Pulisic – Weah, Sargent

Pays de Galles : Hennessey – Mepham, Rodon, Davies – Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams – Wilson – Bale, James