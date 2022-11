Mondial 2022: les États-Unis et le pays de Galles se neutralisent

A l’occasion du deuxième match de la première journée du Groupe B ce lundi soir, dans cette Coupe du monde 2022, les États-Unis et le pays de Galles se sont séparés sur un score nul (1-1).

C’est le premier match nul dans cette Coupe du monde 2022. Après la large victoire de l’Angleterre contre l’Iran (6-2), plus tôt dans la journée de ce lundi, les États-Unis et le pays de Galles s’affrontaient dans le groupe B, pour tenter de revenir à hauteur des Three Lions. Mais dans une rencontre très fermée, avec très peu d’occasions et de tentatives, les deux équipes se sont quittées sur un score nul d’un but partout.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Dès l’entame du match, la team USA se montraient entreprenante et Sargent voyait sa tête frôler le cadre gallois (7e). Sur la lignée de leur bon début de match, les Américains ouvraient le score un peu après la demi-heure de jeu. Sur une action bien construite, le capitaine Christian Pulišić trouvait Weah en profondeur qui pouvait conclure d’un tir croisé (1-0, 36e). La pause survenait sur cette petite différence.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se disputaient âprement le ballon en milieu de terrain, sans pour autant se montrer dangereux en attaque. Il y a bien eu un sursaut des Gallois après l’heure de jeu, mais ni Davies (64è), ni Moore (66è) ne concrétisaient leurs tentatives. Et c’est finalement Gareth Bale qui va ramener les siens dans la rencontre. Après une erreur de Ream devant l’ancien attaquant du Real Madrid, le pays de Galles obtenait un penalty. Gareth Bale se faisait justice lui-même pour offrir le point du match nul à son équipe (1-1, 82e).

Un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes, et permet à l’Angleterre de prendre le large en tête du groupe du B. Lors de la prochaine journée, les États-Unis affronteront les Three Lions, tandis que le pays de Galles tentera de remporter sa première victoire face à l’Iran.