Mondial 2022: les compos officielles de Danemark vs Tunisie

Le groupe D s’ouvre dans cette Coupe du monde 2022, ce mardi, par un duel entre le Danemark et la Tunisie (14h, GMT+1) à l’Education City Stadium à Al-Rayyan. Découvrez les compos officielles de la rencontre.

Après le Sénégal (battu 2-0 par les Pays Bas) lundi, la Tunisie est le deuxième pays africain à disputer son premier match dans cette Coupe du monde 2022. Les Tunisiens seront opposés au Danemark dans le groupe D. Une rencontre qui s’annonce disputée même si les danois partent légèrement favoris. L’équipe entraînée par Kasper Hjulmand s’est facilement qualifiée pour le Mondial en terminant premier de son groupe de qualification (neuf victoires, une défaite, 30 buts marqués, trois encaissés). En face, les Aigles de Carthage se sont débarrassés du Mali en barrages de la zone Afrique.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Pour cette rencontre, le Danemark opte pour un 3-4-2-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Joachim Andersen, Simon Kjaer et Andreas Christensen. Les rôles de pistons sont assurés par Rasmus Kristensen et Joakim Maehle. Kasper Dolberg est positionné quel en pointe. De son côté, la Tunisie s’aligne en 3-5-2 avec Aymen Dahmen comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montassar Talbi et Ali Abdi. Devant, Issam Jebali est associé à Youssef Msakni.

Les compos officielles

Danemark : Schmeichel – Andersen, Kjaer, Christensen – Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle – Eriksen, Skov Olsen – Dolberg

Tunisie : Dahmen – Talbi, Bronn, Meriah – Dräger, Ben Slimane, Shkiri, Laïdouni, Abdi – Jebali, Msakni