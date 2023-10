Monaco, PSG: les confessions de Vagner Love sur Kylian Mbappé

-Publicité-

L’ancien attaquant de Monaco, Vagner Love, est revenu sur son passage chez les Monégasques lors de la saison 2015-2016. Et l’avant-centre brésilien a évoqué le cas de Kylian Mbappé, qui impressionnait déjà malgré son jeune âge.

Vagner Love, l’attaquant brésilien, a connu Kylian Mbappé lors de son passage à l’AS Monaco lors de la saison 2015-2016. À cette époque, Mbappé était encore un jeune talent en devenir, mais déjà ses performances et sa vitesse remarquables n’ont pas échappé à l’œil averti de Love. Ils ont même eu l’occasion de s’entraîner ensemble et de jouer quelques matchs.

Du même Pays:

« En fait, il s’est toujours entraîné avec nous. Parfois, il venait jouer un match, et nous avons joué ensemble. Il était déjà exceptionnel, c’était un garçon très rapide. Avant que je ne quitte Monaco, le vice-président, qui était russe, m’a demandé lequel de ses joueurs je pensais qu’il réussirait, qu’il porterait ses fruits pour le club, et j’ai répondu : « ce garçon, Mbappé, est vraiment un enfant très spécial. Je suis sûr qu’il ira loin », mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide », a-t-il déclaré dans des propos relayés par UOL Esporte.

Au fil des années, Mbappé a réussi à se faire un nom parmi les meilleurs joueurs du monde. Son style de jeu explosif, sa technique impeccable et sa capacité à marquer des buts ont fait de lui une superstar internationale. Aujourd’hui, alors que Vagner Love poursuit sa carrière au Brésil, il observe avec admiration la trajectoire impressionnante de son ancien coéquipier à Monaco.

Il est fascinant de constater comment de jeunes talents peuvent se révéler rapidement et devenir des figures majeures du football mondial. Le parcours de Mbappé est un exemple parfait de l’importance de l’opportunité, du travail acharné et du talent brut dans la réussite d’un joueur. On peut dire sans aucun doute que Love a vu juste lorsque, il y a quelques années, il a prédit que Mbappé irait loin dans le monde du football. Espérons que ces deux joueurs talentueux continueront à briller sur les terrains et à inspirer de futurs footballeurs avec leur jeu remarquable.