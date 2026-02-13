Monaco et Nantes dévoilent leurs compositions pour la J22 de Ligue 1

Pour la 22e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit le FC Nantes au Stade Louis-II. Les deux entraîneurs ont officialisé leurs compositions quelques heures avant le coup d’envoi.

Du côté monégasque, Sébastien Pocognoli devra faire sans plusieurs éléments majeurs : Hradecky, Dier, Ouattara, Salisu, Mawissa, Minamino et Pogba sont absents pour ce rendez-vous.

Ahmed Kantari, qui se présente sur le Rocher avec une équipe en difficulté au classement, ne pourra pas compter sur Deuff et Guilbert pour aligner son onze.

