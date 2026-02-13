Monaco et Nantes dévoilent leurs compositions pour la J22 de Ligue 1
Pour la 22e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit le FC Nantes au Stade Louis-II. Les deux entraîneurs ont officialisé leurs compositions quelques heures avant le coup d’envoi.
Du côté monégasque, Sébastien Pocognoli devra faire sans plusieurs éléments majeurs : Hradecky, Dier, Ouattara, Salisu, Mawissa, Minamino et Pogba sont absents pour ce rendez-vous.
Ahmed Kantari, qui se présente sur le Rocher avec une équipe en difficulté au classement, ne pourra pas compter sur Deuff et Guilbert pour aligner son onze.
Alignements retenus pour la rencontre — Monaco : Alexander Nübel Köhn dans les buts ; en défense Vanderson, Arthur Theate Faes, Thilo Kehrer et Caio Henrique ; au milieu Youssouf Fofana Camara et Denis Zakaria capitaine ; en attaque Akliouche, Aleksandr Golovin, Ibrahim Adingra et Folarin Balogun. Nantes : Alban Lopes capitaine au but ; ligne défensive composée d’Amian, Yousef, Cozza et Centonze ; au milieu Tabibou, Coquelin, Kaba et Machado ; l’attaque confiée à Rémy Cabella et Abline.